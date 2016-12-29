Андрей Ермаков: "Похоже, "Динамо" сконцентрировалось на моем комментарии"

Защитник ЦСКА Андрей Ермаков после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (5:3) отметил, что не жалеет о громких словах в адрес соперника. Перед встречей игрок заявил, что армейцы должны "порвать" динамовцев и преподнести подарок болельщикам на день рождения клуба.

- Похоже, команда "Динамо" сконцентрировалась на моем комментарии, который я дал перед матчем, - цитирует "Р-Спорт" Ермакова. - Но я не жалею: слово не воробей, как говорится. Это было сказано на эмоциях. За это меня сегодня побили чуть-чуть, но все нормально, я удар выдержал. Если так посмотреть, то мои слова вызвали дополнительный интерес к дерби, может, добавили игре новых эмоций. И в раздевалке про это говорили и перед матчем, и после.

Тяжелый матч, тяжелое дерби, все хотят победить, доказать, кто здесь лучшая московская команда. Игра кость в кость. Нас били, мы били в ответ, хоть и не было особо драк никаких. Но и без них игра получилась зрелищной и тяжелой. Но "Динамо" в концовке дало слабину, и мы ей воспользовались. Как я и обещал, мы преподнесли подарок болельщикам победой в дерби. Думаю, такие матчи закаляют характер.