Андрей Ермаков: "Нет у нас в хоккее плохих коллективов"

Защитник ЦСКА Андрей Ермаков после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (3:1) отметил, что место в составе сначала нужно заслужить. По словам россиянина, если в команде не будет позитивного микроклимата, она все время будет проигрывать.

- Ваш обмен получился неожиданным, учитывая то, что ЦСКА хорошо укомплектован. Не боялись, что не сможете пробиться в состав?

- Я готов ко всему. Понимаю, что место нужно заслужить и буду пытаться это сделать.

- Насколько комфортно чувствуете себя в новой команде, и насколько тяжело было вливаться в новый коллектив?

- Больше половины ребят я уже знал. Где-то мы встречались, виделись. Коллектив очень дружный. Нет у нас в хоккее плохих коллективов. Все добрые. Если команда будет не дружелюбная – она все время будет проигрывать.

- С кем из ребят наиболее тесно общаетесь?

- Живу в номере с Валерием Ничушкиным, мы с ним еще в юниорскую сборную вместе вызывались, а сижу рядом с Артемом Блажиевским. А так со всеми ребятами уже познакомился за неделю. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)