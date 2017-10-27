Андрей Чибисов: "В "Магнитке" мне будет лучше, чем в "Ак Барсе"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Андрей Чибисов после победы над "Салаватом Юлаевым" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что эта игра придаст ему уверенности в будущем выступлении за клуб. Для хоккеиста это был первый матч за "Магнитку" после перехода из "Ак Барса".

– Это игра была сразу с дороги, она получилась тяжелой. Практически не отдыхал, всю ночь ехал. Были волнительные эмоции, хорошо, что мы победили. Это придаст уверенности.

– Вы с облегчением отреагировали на новость об обмене?

– Естественно. Думаю, что здесь мне будет гораздо лучше, чем там. В "Ак Барсе" давали не так много игрового времени, а здесь все дают. Буду стараться, и показывать себя. Дай, Бог, все получится.