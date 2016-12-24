20:52 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Чибисов: "В КХЛ не получится такого зрелищного овертайма "3 на 3", как в НХЛ"

0
0
0

Нападающий "Ак Барса" Андрей Чибисов заявил, что в КХЛ формат овертаймов "3 на 3" не будет таким же зрелищным, как в НХЛ, так как российские клубы будут много осторожничать. Новый формат овертайма был введен по ходу текущего сезона, 14 декабря.

Все понимают, что надо готовиться не только к матчу против СКА, – цитирует сайт "Ак Барса" Чибисова. – Надо удачно провести предстоящий отрезок. Все хоккеисты готовятся. В плане тренировок уже появляется взаимопонимание, стараемся реализовать какие-то наработки. В плане игры пока сказать сложно. Надеюсь, все нормально получится.

У нас все равно такого зрелищного овертайма, наверное, не получится, как в НХЛ. Там все направлено на атаку – есть выходы и два в ноль, и три в ноль. У нас все равно команды будут играть осторожнее. Но до буллитов матчи будут реже доходить, я думаю.

Дополнительная информация

http://www.ak-bars.ru/news/13372.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ