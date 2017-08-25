Андрей Чибисов: "У "Ак Барса" получилось переломить "Куньлунь"

Нападающий "Ак Барса" Андрей Чибисов после победы над "Куньлунем" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил мнение, что китайский клуб исповедует жесткий стиль игры. Форвард подчеркнул, что для казанцев встреча прошла в спокойном темпе.

– Ожидал, что игра будет более эмоциональной. Все спокойно прошло, – приводит пресс-служба "Ак Барса" слова Чибисова. – В первом периоде вкатились, а потом в свою игру начали играть. Обычно первые игры сумбурные, а эта нормально прошла.

– Как вам Абросимов в роли бойца?

– Нормально, неплохо было. Все равно нельзя уступать в борьбе с такими командами: они бегут, бьют. А чем мы хуже? Мы тоже кость в кость играем. Думаю, у нас получилось их переломить.

– Согласны, что "Куньлунь" слишком нагло позволял себе играть?

– Да. Тренер у них такого плана, канадец, там много североамериканских игроков. Они по-другому играют, где-то более жестко.

– Как вы решились на такую диагональ во время победной шайбы?

– Когда Азеведо забил? Да там Дялога что-то с шайбой закрутился. Я просто отдал пас и все. Что тут говорить?