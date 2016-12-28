Андрей Чибисов: "Ак Барсу" никакой Новый год не нужен"

Нападающий "Ак Барса" Андрей Чибисов после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3 Б) отметил, что результат достигнут благодаря характеру. По его словам, команде Новый год не нужен, так как приятно играть при полных трибунах.



– Состояние было нормальное. Думали, что будет хуже. Концентрации не хватало. Люди играют постоянно, а мы потеряли игровой ритм, – цитирует Чибисова пресс-служба "Ак Барса". – Но при этом у нас были хорошие моменты, могли забить. Забили.



Нет какого-то секрета, как выигрывать у СКА. Это игра характеров – кто больше хотел, тот и выиграл. У кого больше желания, тот и победил. Каждая команда может их обыграть. После второго гола СКА руки не опустились. Мы дальше делали свою работу, играли в свой хоккей. Произошло и произошло. Эмиля тоже нельзя винить. Он хотел сделать как лучше, но так получилось. Никаких претензий быть не может.

Тяжело ли будет настраиваться после СКА на "Северсталь"? Мы хорошо отдохнули. Нет какого-то новогоднего настроения. У нас сейчас рабочая атмосфера в команде. У болельщиков же сейчас как раз новогоднее настроение, собираются полные трибуны. Нам приятно играть в такой атмосфере, но мы уже отдохнули. Был большой перерыв, хочется играть и играть сейчас. Никакой Новый год не нужен.