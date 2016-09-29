Андрей Чибисов: "Ак Барс" шикарно играл в большинстве в матче с минским "Динамо"

Форвард "Ак Барса" Андрей Чибисов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (4:2) отметил игру своей команды в большинстве. Он отметил: встреча получилась зрелищной.

– Вообще шикарное большинство, – приводит "Р-Спорт" слова Чибисова. – Мне понравилось. Мы работали над этим, проводили собрание. Все знали, кто и что должен делать, ребята исполнили все хорошо, красивые голы забили. В целом был хороший матч. Много моментов, зрелищная игра. Мне понравилось содержание. Я бы не сказал, что в прошлом матче с минским "Динамо" мы играли неагрессивно. Действовали хорошо, просто провалили концовку. Не сказал бы, что мы позорно проиграли.