Андрей Чибисов: "Ак Барс" - первый на Востоке? Не нужно обращать на это внимание"

Нападающий "Ак Барса" Андрей Чибисов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (3:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Он не стал комментировать решение арбитра, который не засчитал его гол в первом периоде.

– Я не критикую работу арбитра, но мне показалось, что шайба залетела в ворота до касания с вратарем, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Чибисова. – Она между ног ему залетела. А потом меня игрок "Нефтехимика" сзади подталкивал на вратаря, еще он меня ударил. Меня атаковали, а гол не засчитали. Те, кто видел видео, сказали, что гол был чистым, но все на усмотрение арбитра.

– Второй гол Ткачева это просто как у тройки Зиновьева. Так здорово и быстро сыгрались с Жуковым?

– Мы старались играть в короткие передачи, начиная от своей зоны, поэтому создавались такие моменты. Нужно реализацию подправлять. Жаль, что мой гол не засчитали.

– У вас уже 60 минут штрафа, вы в тройке лидеров в КХЛ по этому показателю. Как этому относитесь?

– Это на сайте КХЛ указано, что 60 минут. Но, во-первых, десять минут штрафа сняли после матча с "Барысом", но на сайте лиги это пока не отобразилось. Еще мне дали 5+20 в матче с "Авангардом". Видео отправили в КХЛ, там его просматривают, но ответа еще нет. Штраф начислили, но окончательное решение лигой пока не принято. Там ничего не было. Мы играли вшестером против пятерых, и кому-то показалось, что я схватился за клюшку, руку как-то поднял не так. Главный судья ничего не видел, на видео ничего не видно, а штраф уже выписали.

– Чувствовалось усталость в выездных матчах у ребят после тяжелых матчей в октябре?

– Мы пытались доставать все из себя, хотели выиграть. "Слован" задавили в третьем периоде, но пропустили нелепую шайбу в овертайме. И с "Медвешчаком" тоже сражались, бились. Сделаем работу над ошибками, и результат будет.

– "Ак Барс" вышел на первое место на Востоке. Это много значит сейчас для команды?

– Нам важно побеждать в каждом матче. Нет такого, что достигли первого места и все, успокоились. Не нужно обращать внимание на это. К каждому матчу нужно готовиться. Если результат будет, то первое место никуда не денется.

– Из всех игр с "Нефтехимиком" в этом году минувшая была самая легкая?

– Летом мы раскачивались после сборов, а сейчас играем легко, больше создаем моментов. В первом матче мы проспали на последних секундах, потом проиграли, но у нас была такая тенденция в начале сезона. Сейчас дай Бог избавились от этого.

– Снова Ткачев зажег, два гола забил, хвалил партнеров после матча.

– Очень рада за Вову, рад, что он забил два гола. Сегодня все ребята двигались, поэтому были моменты. Жаль, что не все удалось реализовать. Важно наращивать это все, и все будет.