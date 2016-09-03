20:03 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Анкудинов:
"Игра с "Трактором" была боевой"

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Нападающий "Югры" Андрей Анкудинов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (2:1 Б) отметил настрой своей команды на эту встречу.

– Сегодня много не забивали, хотя были хорошие моменты, – приводит официальный сайт "Югры" слова Анкудинова. – Вратарь соперника часто выручал свою команду, порой читал наши броски сходу. Вся команда сегодня работала, игра была боевая и динамичная. Мы хорошо настроились и вообще в этой домашней серии сыграли с хорошими соперниками. А две победы для начала, это нормально.

На выезд уже настраиваемся с таким же настроением, как было дома. Нам нужны очки, будем стараться их цеплять и искать свою игру, а главное – больше забивать. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Мы замечаем, что в этих матчах трибуны были хорошо заполнены. Хочется уже скорее видеть аншлаги. А мы будем стараться радовать победами.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1288

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