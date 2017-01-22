Андрей Алтыбармакян: "Думаю, Сорокин поддался, но я его поблагодарил"

Нападающий команды дивизион Чернышева Андрей Алтыбармакян после победы над сборной дивизиона Тарасова (3:2) в финальной встрече Матча звезд КХЛ-2017 отметил, что доволен прошедшим мероприятием. По словам форварда, забившего победный гол, организаторы создали настоящий праздник.

- Не знаю, отомстил ли за Питер (поражение команды Знарка в полуфинале Матча звезд - Прим. "СЭ"), но на льду нормально получилось. Думаю, Сорокин поддался, но я его поблагодарил. Не думал, что так здорово получится. Спасибо всем, кто помогал и подбадривал в раздевалке. Организаторы сделали такой праздник для меня и других ребят на Кубке вызова. В раздевалке сидел с Капризовым и Арзамасцевым, не жалею ни о чем.

- Удивились, что болельщики подхватили вашу фамилию?

- Фанаты потрясающие здесь, хоть фамилию мою не все выговаривали. Я - коренной петербуржец, дедушка из Адлера, но всю жизнь прожили в Питере. (Евгений БЕЛОУСОВ)