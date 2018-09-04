Андрей Алексеев: "Динамо" подвели удаления"

Нападающий "Динамо" Андрей Алексеев после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (2:3 ОТ) отметил, что его команду подвели удаления. Также он добавил, что "Динамо" не повезло в овертайме.
– Нас подвели удаления: их было очень много в концовке встречи, – цитируют "Известия" Алексеева. – И мы не выстояли. У "Салавата" очень хорошее большинство – пятерка иностранцев знает, как его реализовывать. Мы на этом попались. А дальше в овертайме нам просто не повезло: обстоятельства сложились не в нашу пользу.
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