Андрей Алексеев: "Динамо" подвели удаления"

Нападающий "Динамо" Андрей Алексеев​ после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ​ против "Салавата Юлаева" (2:3 ОТ) отметил, что его команду подвели удаления. Также он добавил, что "Динамо" не повезло в овертайме.

– Нас подвели удаления: их было очень много в концовке встречи, – цитируют "Известия" Алексеева. – И мы не выстояли. У "Салавата" очень хорошее большинство – пятерка иностранцев знает, как его реализовывать. Мы на этом попались. А дальше в овертайме нам просто не повезло: обстоятельства сложились не в нашу пользу.

"Салават Юлаев" в овертайме обыграл московское "Динамо"