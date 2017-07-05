Андреас Турессон: "Кинэн приводит к победам всех, кого тренирует"

Шведский форвард Андреас Турессон поделился ожиданиями от предстоящего выступления в составе "Куньлуня". Турессон играл в КХЛ в сезоне-2014/15, представляя "Сибирь" и "Северсталь". В минувшем сезоне 29-летний швед выступал за "Мальме" и набрал 38 (16+22) очков в 61 матче.

– Только недавно познакомился с Майком Кинэном, – признался Турессон. – Он – великий тренер и приводит к победам всех, кого тренирует. Под его руководством будет здорово поиграть. Трудно было подобрать лучшего специалиста для развития "Куньлуня" и хоккея в Китае.

– Как оказались в "Куньлуне"?

– После двух лет на родине решил вернуться в вашу лигу, где три года назад выступал за "Сибирь" и "Северсталь". С удовольствием откликнулся на новый вызов в Китае.

– В Новосибирске и Череповце вы выступали в типичных российских клубах. Что ожидаете от китайского?

– Мне пока мало что известно о новой команде. Пока прошло только одно собрание и медобследование. Сейчас знакомимся с партнерами – подобралась хорошая компания. Нам наверняка будет весело на льду и все его. Впервые выйдем на площадку на первом сборе в Швейцарии. До середины августа будем в Европе, так что начну узнавать Китай, когда мы туда переместимся.

– Руководство клуба ставит самые высокие цели.

– И это правильно. В хоккей играют, чтобы побеждать в каждом матче. Именно такой настрой нам нужен. Если преуспеем в большинстве игр, у нас хорошие шансы на триумф.

– Соперники будут серьезнее относиться к "Куньлуню". Готовы к давлению?

– Конечно. Главным его источником будем мы сами, поскольку все привыкли играть на победу. КХЛ – сильная лига, но к началу сезона мы будем готовы к любым сюрпризам.

– Что известно о командной философии?

– На встрече нам рассказали, как здорово "Куньлунь" выступил в прошлом сезоне. Мы нацелены улучшить это достижение – вновь выйти в плей-офф и пройти как можно дальше. Путь к этому мы начнем, когда выйдем на лед и начнем сыгрываться.

– Что скажете о новых партнерах?

– Против многих ребят я выходил. Даже на бумаге у нас подобралась работоспособная команда с отличными вратарями, есть и "игровики". Так что нам будет непросто противостоять. (Евгений БЕЛОУСОВ)