Андре Петерссон: "Авангарду" нужно выйти на матч с "Адмиралом" с более агрессивным настроем"

Нападающий "Авангарда" Андре Петерссон в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" отметил, что его команде нужно выйти на игру с агрессивным настроем и действовать с максимальным напором около ворот соперника. Он также добавил, что хоккеисты должны быть готовы к каждой игре.

– В последних матчах чередуете победы с поражениями. Как вы объясните эту тенденцию?

– Трудно сказать. В последней игре мы смотрелись хорошо, просто не смогли забить, – приводит официальный сайт "Авангарда" слова Петерссона. – Сегодня нам нужно выйти с гораздо более агрессивным настроем, действовать с максимальным напором около их ворот, применять прессинг против вратаря "Адмирала". И было бы неплохо забить как можно раньше, думаю, это нам поможет завладеть инициативой.

– Как можно улучшить реализацию большинства?

– У нас в каждом матче появляются отличные шансы в большинстве. Мы наносим немало бросков и наседаем на чужие ворота. Наверное, стоит еще более агрессивно идти на пятак, закрывать голкипера, искать и находить отскоки, выигрывать единоборства. И мы сможем добиться своей цели.

– Октябрь – один из самых напряженных месяцев в регулярном чемпионате, матчи идут фактически через день. Насколько непросто команде выдерживать такой темп?

– Календарь одинаков для всех команд в лиге, нет смысла про это вспоминать. Расписание такое, какое есть, матчей действительно много, но в такой ситуации на первый план выходит то, как мы готовимся к каждой игре внутри команды. Когда приходит время нового матча, мы должны быть готовы, вот и все. Все зависит только от нас.

Матч "Авангард" – "Адмирал" пройдет сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.