Андре Петерссон: "Авангарду" нужно готовиться к каждой игре и начинать все с чистого листа"

Нападающий "Авангарда" Андре Петерссон после третьего матча серии плей-офф КХЛ против "Салават Юлаева" (5:3) подчеркнул, что поддержка была потрясающая. Отметим, что форвард в минувшей встрече записал на свой счет результативную передачу.

– Вы когда-нибудь слышали такую публику, как сегодня в Омске? Они как будто понесли вас вперед в третьем периоде.

– Поддержка была просто потрясающая! Когда я сидел на скамейке штрафников и Юхан забросил шайбу, у меня пошли мурашки от того, как зрители отреагировали.

– Такое ощущение, что ваша шведская связка получает огромное удовольствие от происходящего. Это так?

– У нас действительно хорошее взаимопонимание, несмотря на то, что мы не очень много тренировались вместе, поскольку он был травмирован практически весь сезон. У нас очень хорошая химия, мне нравится, как Юхан владеет шайбой. К тому же он такой габаритный игрок – хорошо с ним играть в одном звене.

– Травма, которая вас долго беспокоила, уже позади?

– В плей-офф ты должен играть, несмотря ни на что. Делать то, что должен.

– На какие высоты может замахнуться такой "Авангард"? Мы можем дойти до финала?

– Пока мы не можем заглядывать так далеко вперед. Сейчас мы ведем в серии 2-1, но нам нужно просто готовиться к каждой игре и начинать все с чистого листа. Главное – каждая последующая игра. Нужно принимать грамотные решения на льду.

– Можно ли сказать, что Панин – провокатор?

– В плей-офф все немного провокаторы, главное – не вестись на чужие провокации, действовать грамотно и самим заставлять их удаляться.

– Вы как-то контактируете с Умарком? Может быть, шутите друг над другом?

– Мы ни словом не обмолвились.

– Что случилось при счете 4:1?

– Это наша ошибка – мы немного пассивно сыграли. Нужно сделать из этого вывод и в следующий раз играть агрессивно весь матч, как и в самом начале. Впредь допускать такую ошибку нельзя.

– Как драки повлияли на сегодняшний матч?

– Это плей-офф, такое бывает, что после свистка случаются различные драки. Но нужно действовать умнее. Если что-то делаешь, нужно постараться сделать это в рамках правил.

– Команды будут и дальше радовать зрителей таким обилием шайб?

– Сложно сказать. Для меня что победа 1:0, что 5:3 – это все равно победа. Главное – одерживать эти победы. (Анна ЛЕВЧЕНКО)