Андре Петерссон: "Авангард" поначалу немного отступал, отсиживался в обороне"

Нападающий "Авангарда" Андре Петерссон отметил, что начало матча регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (1:0 ОТ) его команде не очень удалось. Именно швед принес победу омской команде.

– Мы начали не в полную силу, а соперник вышел, напротив, на высоких скоростях и в полной боевой готовности, – подчеркнул Петерссон. – Поэтому мы немножечко отступали. Отсиживались в обороне.

– За счет чего старались преодолеть сопротивление "Северстали" в тактическом плане?

– Думаю, надо отдать должное противнику. Они сегодня очень здорово себя показали, играли на высоких скоростях, легко входили в нашу зону. Поэтому нам было непросто. Я думаю, сегодня мы потеряли очко.

– Насколько сильно обрадовались этому голу в овертайме?

– Всегда здорово забивать и я всегда радуюсь своим голам, когда приношу пользу команде. Но я чувствую, что мне еще есть к чему стремиться, в чем улучшиться, совершенствоваться.

– Насколько важно для вас играть "шведским" звеном? Долго ли искали взаимопонимание?

– Конечно, это здорово, когда ты с партнерами говоришь на одном языке, и быстро понимать друг друга. Ребята первый год в КХЛ, им еще нужно привыкнуть к стилю игры, адаптироваться.

– Вы как главный старожил среди них, какими секретами КХЛ делитесь?

– Какие-то базовые вещи. Как играть, как обращаться с шайбой. Это поможет нам наладить "химию" в нашем звене. У нас есть куда идти и мы будем это делать.

– В России есть традиция проставляться за первый гол. Когда планируете это сделать?

– Не знал об этой традиции. Ну раз так, то, думаю, в ближайшем будущем.

– А как принято в Швеции?

– Да просто дарят эту первую шайбу, ничего особенного.

– В третьем периоде соперники брали тайм-аут, во время которого Скабелка чертил вам какие-то схемы на планшете. Ваш гол был из этих схем?

– Это ведь было в третьем периоде, а забил я в овертайме. Но в любом случае когда у нас есть время, тренер рисует нам схемы и мы стараемся действовать в соответствии с его указаниями.

– В чем конкретно "Авангарду" сейчас надо улучшать игру?

– Быть активнее в зоне соперника, доставлять шайбу до ворот, больше и быстрее кататься, больше бросать. (Анна ЛЕВЧЕНКО)