Анатолий Никонцев: "Спартак" был не в своей тарелке, пропустив быстрый гол"

Форвард "Спартака" Анатолий Никонцев подчеркнул, что команда была уверена в победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Югрой" (4:3). При этом нападающий отметил, что красно-белые в первом периоде чувствовали себя не в своей тарелке.

– Думаю, дело в том, что мы плохо сыграли в стартовом периоде, пропустили первый гол – были немного не в своей тарелке. Может, не проснулись – игра начиналась рано, – приводит пресс-служба красно-белых слова Никонцева. – Наверное, поэтому в начале все сложилось именно так. Потом "добавили" и, в принципе, хорошо действовали в их зоне, зарабатывали удаления, которые затем у нас получилось реализовать.

– Вторую игру подряд "Спартак" неважно начинает матч. Это проблема?

– Не сказал бы, что мы неважно начали матч с Омском, наоборот. Первые пять минут мы играли хорошо, действовали у них в зоне, потом пропустили два гола – "Авангард" нас осадил. Но после выхода на второй период, если помните, у нас была уже другая команда.

– В какой момент вы почувствовали, что сегодня "Спартак" сможет взять три очка?

– В принципе, сразу чувствовалось, что нам по силам выиграть у "Югры". Турнирное положение нас обязывает: у "Спартака", как известно, дефицит очков. Поэтому сегодня нам была нужна только победа.