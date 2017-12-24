Анатолий Никонцев: "С Ворониным постоянно вместе, в гостинице также живем в одном номере"

Нападающий "Спартака" Анатолий Никонцев после победы над "Куньлунем" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил хорошее взаимопонимание с Артемом Ворониным. Воронин стал автором голевой передачи на Никонцева в эпизоде с первым голом.

– Хорошо вошли в игру. Быстро вкатились, реализовали свои моменты, – цитирует официальный сайт "Спартака" Никонцева. – У нас еще были возможности отличиться, но забили два гола в первом периоде – тоже неплохо.

– В конце "Спартак" чуть подсел?

– Думаю, да. Плюс счет был 2:0. Может, где-то сыграли неправильно, нужно было действовать попроще. Поэтому соглашусь, физически мы чуть подсели.

– Когда Лещенко не реализовал буллит, как вы отреагировали на это на скамейке запасных?

– Рабочий момент. Ничего страшного не случилось, надо было играть дальше.

– Вы с Артемом Ворониным показываете фантастическое взаимопонимание и как будто бы не устаете, хотя сезон уже давно перевалил за экватор.

– Чувствуем себя неплохо, хорошо понимаем друг друга – постоянно находимся вместе, в гостинице также живем в одном номере. Много общаемся, обсуждаем в том числе и какие-то моменты, связанные с игрой. И, да, в принципе играем неплохо.

– В моменте, когда вы забивали, промахнуться было трудно?

– Не знаю (смеется). В принципе, из любой позиции можно промахнуться, по пустым воротам тоже, бывают, промахиваются люди. Попал – отлично.