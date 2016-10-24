Анатолий Никонцев: "С приходом нового тренера "Спартак" не менял тактику"

Нападающий "Спартака" Анатолий Никонцев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Торпедо" (3:0) отметил, что претензии, которые предъявлялись его звену, были обоснованными. По словам форварда, соперник продемонстрировал организованный хоккей.

– Вы обыграли минское "Динамо", сегодня "Торпедо", то есть команды, которые уверенно идут в чемпионате. С чем связана победная серия?

– Все это за счет работы. Только благодаря ей можем побеждать. Ребята играют друг за друга, стараются. А вот в плане тактики с приходом нового главного тренера мы ничего не поменяли.

– А как насчет психологической встряски?

– Это возможно, но мы ведь первые два матча проигрывали и с новым наставником.

– В последнее время много претензий адресовалось вашему звену. Они были обоснованными?

– Конечно. Нужен результат, забитые голы.

– Какое впечатление произвел соперник?

– Это организованная команда. Играли кость в кость. С ними было трудно. Но мы, видимо, больше хотели сегодня победить. И дальше будем также стараться. До перерыва остался один матч, мы поработаем, и все будет нормально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)