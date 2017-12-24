Анатолий Никонцев: "Матч с "Куньлунем" казался товарищеским"

Нападающий "Спартака" Анатолий Никонцев посетовал на низкую посещаемость матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (3:1). По официальным данным встречу посетили 2913 болельщиков.

- Временами казалось, что сегодня была товарищеская игра, - цитирует официальный сайт "Спартака" Никонцева.

- Спартаковских болельщиков слышали?

- Наших, думаю, было слышно даже больше, чем болельщиков соперника. Спасибо им всем огромное за поддержку.

- В такой поездке успеваете хотя бы из окна автобуса посмотреть на ту страну, в которой играете?

- Вот только что из окна автобуса и иллюминатора самолета. Приехали, поиграли, сейчас покушаем и опять в аэропорт - уезжаем дальше.

- Повезете какой-нибудь сувенир из Китая?

- Не знаю, посмотрим. Может, в аэропорту удастся что-то взять - пока не думал об этом.