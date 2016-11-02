Анатолий Голышев: "Вызов в сборную – это всегда приятно, и это дорогого стоит"

Форвард "Автомобилиста" Анатолий Голышев признался, что не ожидал получить вызов в сборную России на Кубок "Карьяла". Также он отметил, что сейчас все его мысли только о грядущем турнире.

– Не ждал, не загадывал… Тем более, что в этом сезоне я себя, может быть, не так хорошо проявляю, – цитирует пресс-служба клуба Голышева. – Шайб, набранных очков не очень много. Тем более рад, что вызвали в сборную, что доверяют. Это значит – надо воспользоваться тем шансом, который мне дали. Впрочем, не только мне – многим молодым игрокам. Будем стараться, биться, выигрывать. Вызов в сборную – это всегда приятно, и это дорогого стоит. Испытываешь большой эмоциональный подъем. Сейчас все мои мысли только о предстоящем турнире.

– Вас поставили в звено к Валерию Ничушкину и Александру Светлакову. Доводилось пересекаться с ними до этого?

– С Валерой еще по школе. Играл иногда, как и он, за 94-й год. А с Александром ездили в прошлом сезоне на Евротур в Чехию. Получается сейчас, что в нашей пятерке – четыре человека из ЦСКА. Парни подсказывают, так что, можно сказать, большая часть пути к тому, чтобы стать сыгранным звеном, пройдена. Вообще тут все всё прекрасно понимают. Времени очень мало, турнир начинается уже в четверг. Какие-то моменты подскажут тренеры, остальное зависит только от нас.

– Насколько важен Кубок "Карьяла" в плане результата? Высказываются мнения, что главное – посмотреть, на что способны эти игроки, и выигрывать турнир задачи не стоит.

– Одно я знаю точно: никто не собирается "катать вату". Все выйдут выигрывать и биться. Сыграть за себя, за команду, за Россию. Это даже не обсуждается.

– Какую цель лично для себя вы ставите на Кубок "Карьяла"?

– Не знаю, какая роль мне выпадет. Есть разные. Забивать, шайбу на себя ловить, рояль таскать…