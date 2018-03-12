Анатолий Голышев: "В плей-офф играл с травмой. Настроен сделать операцию, а не ехать в сборную"

Форвард "Автомобилиста" Анатолий Голышев после поражения в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина от магнитогорского "Металлурга" (1:3, 2-4) заявил, что играл в плей-офф КХЛ с тяжелой травмой. По его словам он настроен как можно скорее сделать операцию, а не ждать вызова в сборную России.

– Насчет вызова в сборную рано говорить сейчас, – приводит РИА "Новости" слова Голышева. – Не знаю, буду думать, потому что я играл с серьезной травмой в плей-офф. Мне надо сейчас как можно скорее делать операцию, буду советоваться с семьей и агентом. Может, поговорю с (главным тренером сборной) Олегом Знарком, с руководством сборной, что мне делать. Мне нужна операция, настроен ее делать.