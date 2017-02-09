22:48 9 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

Анатолий Голышев: "Про другие команды думать рано, у меня два года контракта с "Автомобилистом"

0
0
0

 
Среда. Санкт-Петербург. Анатолий ГОЛЫШЕВ на тренировке сборной России.Анатолий Голышев: "Не буду против, если меня обменяют в СКА"

 

Нападающий "Автомобилиста" и сборной России Анатолий Голышев пояснил свои слова по поводу перехода в СКА. Форвард подчеркнул: у него лишь есть такое стремление, но пока он намерен добиваться результата в екатеринбургском клубе. 

– У меня два года контракта с "Автомобилистом", и все мои мысли связаны с выступлением за команду из Екатеринбурга. Говоря о СКА, я имел в виду не мой возможный обмен. Просто каждый игрок стремится выступать в сильных командах, такие как СКА, "Магнитка", ЦСКА. Я – не исключение. Но сейчас мне нужно помогать партнерам исправлять положение в "Автомобилисте", показывать результат там. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ