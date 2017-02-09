Анатолий Голышев: "Про другие команды думать рано, у меня два года контракта с "Автомобилистом"

Нападающий "Автомобилиста" и сборной России Анатолий Голышев пояснил свои слова по поводу перехода в СКА. Форвард подчеркнул: у него лишь есть такое стремление, но пока он намерен добиваться результата в екатеринбургском клубе.

– У меня два года контракта с "Автомобилистом", и все мои мысли связаны с выступлением за команду из Екатеринбурга. Говоря о СКА, я имел в виду не мой возможный обмен. Просто каждый игрок стремится выступать в сильных командах, такие как СКА, "Магнитка", ЦСКА. Я – не исключение. Но сейчас мне нужно помогать партнерам исправлять положение в "Автомобилисте", показывать результат там. (Сергей ЯРЕМЕНКО)