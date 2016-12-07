Анатолий Голышев: "От меня ждут голов, но шайба не залетает"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев выразил мнение, что его неудачи в текущем сезоне должны прерваться после пары голов. В текущем сезоне форвард провел 31 матч и набрал 10 (4+6) очков. В прошлом сезоне на его счету 44 (25+19) очка в 56 играх регулярки.

– Сейчас травма. Но до этого был 31 матч, в которых было всего четыре шайбы и шесть передач. Разрыв по сравнению с прошлым сезоном колоссальный. Что с вами происходит?

– С самого начала сезона не пошло. Конечно, все это неприятно.

– Что делать?

– В принципе, есть другие роли в команде, которые можно выполнять, если что-то не получается с голами. Старался отрабатывать в обороне, играть на партнеров, врезаться в соперников. Но ведь прекрасно понимаю, что от меня ждут голов. Просто шайба не залетает. Уверен, что одна-две шайбы все изменят. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Голышева