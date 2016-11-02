Анатолий Голышев: "На Разина зла не держу"

Форвард "Автомобилиста" Анатолий Голышев подчеркнул, что у него не осталось обиды на бывшего главного тренера команды Андрея Разина, несмотря на то что тот сослал игрока в ВХЛ. Хоккеист в сентябре был отправлен в "Спутник" из-за претензий со стороны тренерского штаба.

– Конечно, разница между ВХЛ и КХЛ есть, – цитирует пресс-служба КХЛ Голышева. – Пониже скорости… но побольше комбинационной игры. Там довольно много ветеранов, и парни, когда я приехал, сразу почувствовали, что я попал в психологическую яму. Они поддержали меня всей командой, за что им огромное спасибо. И партнерам, и тренерскому штабу. Все прекрасно понимали мою ситуацию. Помогли в первую очередь психологически, ну и на льду…

- Одно дело – отправиться в высшую лигу. Другое – читать комментарии главного тренера на эту тему.

- Честно, старался вообще не обращать внимания на то, что пишут по этому поводу. Мне многие звонили, писали, всем было интересно, что же случилось. И в какой-то момент я просто перестал обращать на это внимание. В первую очередь хотел в психологическом плане не "упасть". Как можно скорее выбраться. Конечно, расстраивался, что отправили в высшую лигу… Но вообще я всегда нейтрально отношусь к тому, что обо мне пишут. Хорошо написали – молодцы, плохо – что ж поделать…

- А поговорить с Андреем Разиным с глазу на глаз получилось?

- Да, мы часто разговаривали. И в том году, и в этом…

- Можно сказать, что зла на него не держите?

- Конечно, не держу. Это работа, все прекрасно всё понимают.