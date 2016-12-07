Анатолий Голышев: "Если Разин отправил меня в "Спутник", значит на то были основания"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев отметил, что у него нет обиды на бывшего главного тренера клуба Андрея Разина. Специалист по ходу сезона временно отправил его в клуб ВХЛ "Спутник".

– Мне ведь вообще так и не объяснили, почему я еду в Нижний Тагил, - сказал Голышев. - Знаете, как все произошло? У всей команды был выходной, но мне сказали прийти на тренировку. Я человек исполнительный – прибыл на стадион. Приехали и все мои партнеры, но не заниматься, а на собрание. Тут же объявили, что я отправляюсь в "Спутник".

– А вы?

– Собрал вещи и поехал. Что мне делать? Я не собирался спорить и обсуждать решение тренеров, ведь четко понимаю, что решают в таких вопросах они, а мое дело – выполнять.

– И все-таки вы понимали, почему они с вами так?

– Но ведь действительно статистика была плохой. Поверьте, у меня не было никакой обиды на Разина, я с ним не ругался, не спорил. Если он так решил, то для этого были основания. Кроме того, меня не в ссылку же отправляли, а играть в хоккей. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Голышева