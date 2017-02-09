Анатолий Голышев: "Доверие Знарка меня окрыляет"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев в интервью "СЭ" подчеркнул, что сильно удивился вызову на Матч звезд КХЛ-2017. Также он отметил, что его окрыляет доверие главного тренера сборной России Олега Знарка.

– Недавно вы были на Матче звезд в Уфе.

– Понравилось гораздо больше, чем год назад в Москве, так как времени у игроков было побольше. Можно было пообщаться и отдохнуть, переключиться. В прошлом году мы весь день провели на стадионе, были огромные паузы, все устали. На этот раз, как мне кажется, все было организовано более удачно.

– Вы, наверное, удивились, что вас позвали на эту игру?

– Вы даже не представляете, насколько сильно. Стою в магазине, а тут звонит Никита Трямкин из "Ванкувера", поздравляет. Был уверен, что он шутит. Пришел домой, посмотрел в сети – правда, выбрали. Спасибо болельщикам за доверие.

– Вы сыграли на Матче звезд, затем вернулись в Екатеринбург, и вас вызвали в национальную команду. Вы понимаете, почему Олег Знарок приглашает вас, несмотря на то что дела в клубе не клеятся?

– И снова хотел бы поблагодарить Олега Знарка за это приглашение. Он дает понять, что прекрасно понимает, как я умею действовать, а проблемы в клубе скорее субъективные, чем объективные. И доверие тренера окрыляет меня. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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