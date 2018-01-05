Анатолий Голышев: "Автомобилисту" будет очень трудно удержать лидерство в конференции"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев после победы над минским "Динамо" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в конце встречи силы были уже на исходе. Он также добавил, что команде будет непросто удержать лидерство в Восточной конференции.

– Тяжелая, равная игра. Хорошо, что забили сразу в большинстве, – сказал Голышев. – Потом подсели, отдали инициативу. Хорошо сыграли в защите, Коварж много вытянул. Дотерпели и одержали победу. Силы были уже на исходе, впереди у нас три матча на выезде – надо терпеть.

– Каково это – встречать Новый год и Рождество на первом месте в конференции?

– Положительные ощущения. Очень трудно будет удержать лидерство в конференции, появилась дополнительная ответственность. (Алексей МАКСИМОВ)