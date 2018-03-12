Анатолий Голышев: "Автомобилист" только строится, поражение от "Магнитки" будет хорошим уроком"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев после шестого матча серии плей-офф КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (1:3) отметил, что на результате сказался кубковый опыт "Магнитки" и большинство его команды. Форвард также добавил, что это поражение будет хорошим уроком для екатеринбуржцев.

– Прежде всего, на результате сказался кубковый опыт "Магнитки" и наше большинство, которого не было, – цитирует "РИА Новости" Голышева. – А без этого ведь никуда, хоккей такой сейчас. Вылет в первом раунде – не то, на что мы рассчитывали, тем не менее у нас создается новая команда. Контракты у многих ребят есть на следующий сезон, и костяк, который останется, получил сейчас большой опыт. Мы сделаем правильные выводы и в следующем сезоне уже будем другой командой. Поражение будет хорошим уроком.