Анатолий Емелин: "За что мне обижаться на "Салават"?"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что с его приходом в команду у "мамонтов" имелись проблемы в обороне. Специалист также добавил, что не держит обид на свой бывший клуб "Салават Юлаев".

– Как думаете, в чем причины проблем "Югры" на старте чемпионата? Психология, физика, селекция?

– Если честно – ни одной игры не смотрел, не знаю.

– Что вам пришлось исправлять первым делом?

– Мне ничего не надо было исправлять. У команды была игра. Но, насколько я понимал, имелись проблемы по пропущенным шайбам. Так что пока занимаемся основным делом – обороной.

– Вторым вашем матчем в качестве главного тренера "Югры" была игра с "Салаватом Юлаевым". Насколько данная встреча была для вас принципиальна? Осталась ли обида на клуб?

– Обид никаких, это жизнь. За что мне обижаться на "Салават Юлаев"? Не за что. Сегодня ты в одном клубе, завтра безработный, послезавтра работаешь в другом клубе. И так не только в хоккее, так везде. Обид здесь просто не может быть. И никакой принципиальности в таких матчах для меня нет. Наверное, я не первый из тренеров это говорю. Да, мы выиграли, молодцы.