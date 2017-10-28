Анатолий Емелин: "Югре" нужно забыть игру с "Ладой"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после поражения от "Лады" (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные в этой игре были неузнаваемы. По мнению наставника, с причинами этого будут разбираться.

- Поздравляю "Ладу" с победой, - приводит официальный сайт тольяттинцев слова Емелина. - Наша команда в этом матче была просто неузнаваемой. С причинами этого, мы, конечно, разберемся. В хоккее такое бывает. Нужно просто забыть этот матч и готовиться к следующему.

- Тяжелая игра в Нижнем Новгороде могла сказаться на этой встрече?

- У всех одинаковый календарь. Почему "Лада" оказалась готова, а мы не готовы? Причины в другом.