22:02 | Хоккей — КХЛ

Анатолий Емелин: "Югра" пласталась два периода"


Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин высоко оценил игру вратаря Александра Шарыченкова в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (4:1). По словам специалиста, голкипер внес неоценимый вклад в игру. В этой встрече 26-летний россиянин отразил 41 бросок.

– Хочу ребят поздравить с победой. Два периода они пластались, и первый период сыграли безобразно, – приводит пресс-служба "мамонтов" слова Емелина. – Огромное спасибо нашему вратарю Саше Шарыченкову. "Витязь" сегодня сделал очень много бросков. Саша помог и мы выиграли.

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http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=2715

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