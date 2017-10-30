Анатолий Емелин: "Югра" пласталась два периода"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин высоко оценил игру вратаря Александра Шарыченкова в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (4:1). По словам специалиста, голкипер внес неоценимый вклад в игру. В этой встрече 26-летний россиянин отразил 41 бросок.

– Хочу ребят поздравить с победой. Два периода они пластались, и первый период сыграли безобразно, – приводит пресс-служба "мамонтов" слова Емелина. – Огромное спасибо нашему вратарю Саше Шарыченкову. "Витязь" сегодня сделал очень много бросков. Саша помог и мы выиграли.