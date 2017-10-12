Анатолий Емелин: "Югра" безобразно провела начало встречи против "Барыса"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после матча регулярного КХЛ против "Барыса" (2:5) поздравил соперника с победой. Специалист также подчеркнул, что его команда безобразно провела начало встречи.

– Поздравлению "Барыс" с победой, – цитирует клубная пресс-служба Емелина. – Сегодня было безобразное начало матча. Мы еще будем разбираться, почему так подготовились к игре. Затем мы пытались что-то переломить, ребята старались, но все усилия свел "на нет" вратарь "Барыса" Карлссон.



– Когда мы увидим на матче Александра Шарыченкова?



– Чем быстрей, тем лучше, конечно. У Александра идет восстановление после операции, надеемся, он вскоре выйдет на игру.