Анатолий Емелин возглавил "Ладу", Владимир Кречин стал спортивным директором клуба

Главным тренером "Лады" назначен российский специалист Анатолий Емелин, информирует официальный сайт клуба. 53-летний наставник, будучи игроком, несколько сезонов выступал за тольяттинский клуб и был капитаном команды.

После завершения игровой карьеры входил в тренерский штаб "Лады" (c 1997 по 2006 год), а в сезоне-2006/07 был ее главным тренером.

После этого Емелин возглавлял "Амур" (2007-2010), новокузнецкий "Металлург" (2010–2013), "Автомобилист" (2013-2015). В 2015 году он возглавил "Салават Юлаев", затем входил в тренерский штаб этой команды. В сезоне-2017/18 был главным тренером "Югры".

Как сообщает официальный сайт "Лады", спортивным директором клуба стал Владимир Кречин. С 2010 по 2014 год он работал директором в "Тракторе", в сезоне-2016/17 был генеральным менеджером "Куньлуня".