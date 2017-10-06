Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:49 6 октября | Хоккей — КХЛ

Анатолий Емелин: "Во всех играх в поездке "Югра" проваливает по периоду"


Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (5:4 ОТ) поздравил своих подопечных с победой. Специалист подчеркнул, что его команда в играх на выезде проваливает по периоду.

– Поздравляю своих ребят с победой, – цитирует пресс-служба "Нефтехимика" Емелина. – Сыграли достаточно терпеливо, правда, не всегда. Во всех этих играх в поездке мы почему-то по периоду проваливаем. Я думаю, по приезду мы с этим разберемся. Спасибо, что вытащили матч.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov:-takie-igri-sluchayutsya,-ih-nado-perezhit-53107/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий