Анатолий Емелин: "Во всех играх в поездке "Югра" проваливает по периоду"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (5:4 ОТ) поздравил своих подопечных с победой. Специалист подчеркнул, что его команда в играх на выезде проваливает по периоду.

– Поздравляю своих ребят с победой, – цитирует пресс-служба "Нефтехимика" Емелина. – Сыграли достаточно терпеливо, правда, не всегда. Во всех этих играх в поездке мы почему-то по периоду проваливаем. Я думаю, по приезду мы с этим разберемся. Спасибо, что вытащили матч.