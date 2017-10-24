Анатолий Емелин: "У "Югры" кончились эмоции"

Главный тренер "Югры" Александр Емелин после поражения от "Северстали" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что без заброшенных шайб выиграть тяжело. По словам наставника, с атакой в игре были проблемы.

- "Северсталь" поздравляю с победой, - приводит официальный сайт череповецкой команды слова Емелина. - Они реализовали свои моменты. Мы, к сожалению, не смогли реализовать. Без заброшенных шайб выиграть тяжело.

- Анатолий Анатольевич, когда вы возглавили команду, "Югра" побеждала за счет эмоций. Сейчас команда чаще проигрывает. Кончились эмоции? Так же вы отмечали слабую игру своей команды в обороне, как вы собираетесь решать эту проблему?

- Да, кончились эмоции у команды. Проблему с обороной мы решаем. Сегодня, скажем так, мы неплохо сыграли в обороне, с атакой были проблемы.