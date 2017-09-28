Анатолий Емелин: "Поздравлять с назначением в "Югру" пока рано"

Российский специалист Анатолий Емелин отметил, что пока не подписал контракт с "Югрой". В четверг главный тренер команды Игорь Захаркин объявил о своем уходе.

- Поздравлять пока рано, существует только договоренность, - приводит "Р-Спорт" слова Емелина. - Контракт не подписан, поэтому это еще не окончательно. Так что комментировать что-то пока еще рано.

Отметим, Емелин ранее работал с "Ладой", "Амуром", новокузнецкий "Металлургом" и "Автомобилистом". В 2015 году был помощником Захаркина в "Салавате Юлаеве".