Анатолий Емелин: "Нападающие "Югры" - нахлебники"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после поражения от ЦСКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные полностью уступили сопернику в борьбе. Специалист выразил недовольство игрой нападающих, назвав их "нахлебниками".
– ЦСКА с победой! Тут, как говорится, без вариантов: мы проиграли всю борьбу. Поэтому, что тут комментировать – 0:5.
– В первом периоде был ряд моментов, если бы забили, то игра бы пошла по другому сценарию?
– Как забить, если у нас нападающие за 15 периодов забили всего один гол, и тот забил нападающий 1999 года рождения Павел Шэн. Остальные нападающие у нас – нахлебники. Сейчас будем что-то менять, что-то искать, будем работать.
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genuvarov
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Тарасено
Дело идет к исключению из КХЛ и, судя по всему, это неизбежно.
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