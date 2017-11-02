Анатолий Емелин: "Нападающие "Югры" - нахлебники"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после поражения от ЦСКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные полностью уступили сопернику в борьбе. Специалист выразил недовольство игрой нападающих, назвав их "нахлебниками".

– ЦСКА с победой! Тут, как говорится, без вариантов: мы проиграли всю борьбу. Поэтому, что тут комментировать – 0:5.

– В первом периоде был ряд моментов, если бы забили, то игра бы пошла по другому сценарию?

– Как забить, если у нас нападающие за 15 периодов забили всего один гол, и тот забил нападающий 1999 года рождения Павел Шэн. Остальные нападающие у нас – нахлебники. Сейчас будем что-то менять, что-то искать, будем работать.