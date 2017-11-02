00:16 | Хоккей — КХЛ

Анатолий Емелин: "Нападающие "Югры" - нахлебники"

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Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после поражения от ЦСКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные полностью уступили сопернику в борьбе. Специалист выразил недовольство игрой нападающих, назвав их "нахлебниками".

– ЦСКА с победой! Тут, как говорится, без вариантов: мы проиграли всю борьбу. Поэтому, что тут комментировать – 0:5.

– В первом периоде был ряд моментов, если бы забили, то игра бы пошла по другому сценарию?

– Как забить, если у нас нападающие за 15 периодов забили всего один гол, и тот забил нападающий 1999 года рождения Павел Шэн. Остальные нападающие у нас – нахлебники. Сейчас будем что-то менять, что-то искать, будем работать.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=2728

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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genuvarov

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

00:56

Тарасено

Дело идет к исключению из КХЛ и, судя по всему, это неизбежно.

00:21