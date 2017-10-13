Анатолий Емелин: "Надоело сидеть, хотелось работать, поэтому возглавил "Югру"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин в интевью пресс-службе КХЛ отметил, что недолго думал над предложением возглавить югорскую команду. Специалист также добавил, что хотелось воплотить идеи и мысли в новом клубе.

– Насколько неожиданным оказалось для вас предложение возглавить "Югру"? Как быстро вы согласились?

– Было неожиданно, но я недолго думал, почти сразу согласился. Просто надоело сидеть, хотелось работать. За то время накопились идеи, мысли. Все, что приобрел и придумал, хотелось бы воплотить в игре.