Анатолий Емелин: "Мне сложно говорить, как играла "Югра" до меня"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (3:2 Б) поздравил своих подопечных с победой. Специалист также добавил, что он делает упор на оборонительные действия.

– Ребят с победой. Сражались. Получилось так, что первый период мы сегодня сыграли хорошо, но проиграли его. Второй период получился немного скомканным. А третий период хотя и не очень хорошо провели, мы выиграли. На буллитах спасибо Варфоломееву и всем, кто работал на бросках.

– Хоккеисты "Югры" говорят, что с вашим приходом в клуб в игре команде изменилось буквально все.

– Мне тяжело говорить, как команда играла до меня, потому что не смотрел матчи. Конечно, у меня есть своя определенная система. Мы занимаемся тактикой, и, прежде всего обороной. (Вадим АМИНОВ)