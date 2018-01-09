Анатолий Емелин: "Матч против "Адмирала" – худший для нас в поездке, у нас не было ни эмоций, ни сил"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после поражения от "Адмирала" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что эта встреча стала для его команды худшей в выездной серии. Он также добавил, что у хоккеистов все равно было много моментов, чтобы забросить шайбы, однако соперника выручил вратарь.

– "Адмирал" поздравляю с победой. В этой поездке это был наш самый худший матч, потому что у нас не было ни эмоций, ни сил, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Емелина. -Тяжелая поездка была. Но все равно мы создали достаточно моментов, чтобы можно было забить. К нашему сожалению, вратарь соперника выручил "Адмирал".