Анатолий Емелин: "Легионеры "Югры" или домой собрались, или на Олимпиаду - не играют в последнее время"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после поражения от "Металлурга" (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что у него есть вопросы к легионерам по качеству игры. Также специалист остался доволен выступлением Тимура Билялова.

– "Металлург" с победой. Мы создаем моменты, но хотим забить какие-то красивые голы в пустые ворота. А нас то ли не пускают на пятак, то ли мы не лезем, но скорее всего не лезем. "Магнитка" хорошо защищала свой пятак. Иностранцы наши или домой собрались, или на Олимпиаду – не играют в последнее время.

– И у "Трактора", и у "Металлурга" результат делали лидеры. Что с нашими лидерами?

– Да и у нас должны забивать, те же иностранцы. А посмотрите, что творит Савинайнен, а Полак вообще ушел лечиться. Поэтому тут трудно понять легионеров.

– Тимур Билялов сегодня показал себя?

– Да, он здорово сыграл!