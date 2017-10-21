Анатолий Емелин: "Голкипер "Югры" был заменен в матче со "Спартаком", так как не вошел в игру"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (3:4) отметил, что результате сказались частые удаления "мамонтов". Специалист также добавил, что вратарь Александр Шарыченков неудачно вошел в игру.

– Мы бились, боролись, пыхтели. Но, к сожалению, очень много удалений, что нас и сгубило, – цитирует ТАСС Емелина. – Что касается Шарыченкова, то мы посчитали, что он не очень удачно вошел в игру.

Павел Валентенко? У него рецидив травмы плеча. Что касается изменений в составе после матча с "Амуром", то у нас немало игроков приболело, мы выставили тех, кого могли.