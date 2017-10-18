Анатолий Емелин: "Для Виклунда это хороший дебют"

Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после победы над "Амуром" (3:2 Б) остался недоволен игрой команды, но отметил защитник Тобиаса Виклунда, забившего шайбу в дебютной встрече.

– "Амур" одержал четыре победы подряд. Они подошли к матчу уверенные, – цитирует Емелина пресс-служба "Югры". – А мы два периода играли неплохо, но в третьем психологически стали удерживать счет. Возможно, где-то и я допустил ошибку, не выпустив четвертое звено после забитого гола. Третьи периоды мы пока, к сожалению, играем неважно. Все равно поздравляю ребят с победой. Сегодня забил гол защитник Тобиас Виклунд, думаю, это хороший дебют.