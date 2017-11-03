21:20 | Хоккей — КХЛ

Анатолий Емелин: "Детские ошибки "Югры" в обороне ни в какие рамки не лезут"


Главный тренер "Югры" Анатолий Емелин после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Слована" (2:4) посетовал на детские ошибки своих хоккеистов в обороне.

– Поздравляю "Слован" с победой, – приводит официальный сайт "Югры" слова Емелина. – Мы сегодня в атаке сыграли получше, но два удаления по 4 минуты сломали игру. И вот эти детские ошибки в обороне, которые принесли нам два гола, ни в какие рамки не лезут. А так ребята бились, старались.

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http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=2740

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