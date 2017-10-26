Анатолий Елизаров: "В первом периоде" Салават" полностью владел инициативой"

Защитник "Салавата Юлаева" Анатолий Елизаров после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:4) посетовал на ненужные ошибки, которые допускали уфимцы.

– Мы неплохо начали матч, провели хороший первый период и полностью владели инициативой, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Елизарова. – Во втором периоде играли достаточно хорошо, но пропустили необязательный гол за 10 секунд до перерыва. Возможно, этот гол и стал переломным. В начале третьего периода заработали удаление и пропустили. Потом уже пытались догнать, отыграться, но не получилось.

– Почему не удалось провести весь матч так, как первый период?

– Не знаю. Возможно, допускали какие-то глупые ненужные ошибки. Пытались создать больше моментов, но где-то не получалось. Я не считаю, что мы только в первом периоде сыграли хорошо, потому что второй период так же был неплохим, если не брать в расчет последние 10 секунд. В третьем периоде пытались отыграться, но не вышло.