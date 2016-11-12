"Амурские тигры" забросили "Крыльям Советов" семь шайб

"Амурские тигры" в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ обыграли "Крылья Советов" – 7:4. Также побед добились "Красная Армия", "Толпа", "Реактор", "Ладья", "Авто" и "ХК Рига".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Амурские тигры" (Хабаровск) – "Крылья Советов" (Москва) – 7:4 (4:3, 2:1, 1:0)
Голы: Садретдинов – 9 (бол., Дмитричев), 4:34 – 0:1. Забабурин – 4 (Кармашков, Шабуров), 6:24 – 1:1. Крутий – 11 (Гиздатуллин), 8:32 – 2:1. Крупкин – 1 (Дмитричев, Садретдинов), 10:23 – 2:2. Забабурин – 5 (Науменко, Беляков), 12:06 – 3:2. Садретдинов – 10 (Дмитричев, Крупкин), 13:38 – 3:3. Павлов – 2 (Карпусь, Шабуров), 16:26 – 4:3. Каптелин – 4 (бол., Крутий, Забабурин), 27:27 – 5:3. Полуэктов – 1 (бол., Афанасов), 28:42 – 5:4. Карпусь – 7, 34:42 – 6:4. Гиздатуллин – 11 (Орлов), 55:56 – 7:4.
Вратари: Насонов – Кудрявцев (Трещалин, 34:42).
"Тайфун" (Уссурийск) – "Красная Армия" (Москва) – 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Голы: Чернов – 7 (Хафизов, Лоновенко), 7:24 – 1:0. Попугаев – 9 (бол., Каштанов), 25:42 – 1:1. Огиенко – 7 (бол., Силаев, Подлубошнов), 30:14 – 1:2. Попугаев – 10 (бол., Макеев, Каштанов), 33:37 – 1:3. Лоновенко – 8 (Баженов, Кочкарев), 41:09 – 2:3. Подлубошнов – 9, 41:31 – 2:4.
Вратари: Калинин (59:12) – Корепанов.
"Алтай" (Усть-Каменогорск) – "Толпар" (Уфа) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Цулыгин – 1 (бол., Ершов, Миргалиев), 9:56 – 0:1. Гайсин – 8 (Старцев), 41:47 – 0:2.
Вратари: Шутов (59:07) – Циркуль.
"Реактор" (Нижнекамск) – "Ирбис" (Казань) – 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Голы: Дзедаев – 3 (Воеводин), 10:52 – 1:0. Хафизов – 4 (Пикушин, Пачин), 12:23 – 2:0. Набиуллин – 8 (бол., Паюл), 18:16 – 3:0. Голубович – 2 (бол., Семенов, Ульчинский), 40:42 – 4:0.
Вратари: Енюшин – Мифтахов.
"Спутник" (Альметьевск) – "Ладья" (Тольятти) – 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: С. Журавлев – 3 (Рахимуллин, Спиридонов), 26:32 – 0:1. Моренец – 2 (С. Журавлев, Грошев), 38:15 – 0:2. Бархаткин – 2 (Козин, Смирнов), 42:15 – 1:2. Бархаткин – 3 (бол., Светлишин, Смирнов), 47:25 – 2:2.
Победный буллит: Сулейманов.
Вратари: Минегалиев – Никоноров.
"Снежные барсы" (Астана) – "Авто" (Екатеринбург) – 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Голы: Глебов – 2 (Пронин, Сафин), 9:12 – 0:1. Рассейкин – 3 (Сушинский, Воронков), 16:57 – 0:2. Ивашов – 11 (Лукошин, Носков), 17:41 – 0:3. Орехов – 5 (бол., Гурков, Локтев), 40:56 – 1:3.
Вратари: Леонтьев – Гросс.
"МХК МВД" (Балашиха) – "ХК Рига" – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Разгалс – 6, 24:39 – 0:1. Муранов – 3 (Михайлов), 26:09 – 1:1. Зиле – 1 (бол., Барановскис, Галоха), 29:41 – 1:2. Петунин – 9 (Бешаров, Чебыкин), 44:48 – 2:2. Спруктс – 1 (Разгалс, Галоха), 62:56 – 2:3.
Вратари: Райко – Григалс.