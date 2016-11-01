08:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Амур" заключил контракт со Стасюком

0
0
0

Нападающий Денис Стасюк продолжит карьеру в "Амуре", сообщает официальный сайт хабаровчан. Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано до конца сезона. Ранее форвард уже выступал за клуб в сезоне-2004/05, а также 8 сезонов провел в составе новокузнецкого "Металлурга". Текущий чемпионат Стасюк начал в клубе ВХЛ "Торпедо" из Усть-Каменогорска и отметился 1 передачей в 14 матчах регулярного чемпионата.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ