"Амур" заключил контракт со Стасюком

Нападающий Денис Стасюк продолжит карьеру в "Амуре", сообщает официальный сайт хабаровчан. Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано до конца сезона. Ранее форвард уже выступал за клуб в сезоне-2004/05, а также 8 сезонов провел в составе новокузнецкого "Металлурга". Текущий чемпионат Стасюк начал в клубе ВХЛ "Торпедо" из Усть-Каменогорска и отметился 1 передачей в 14 матчах регулярного чемпионата.

Хоккейный клуб "Амур" заключил двустороннее соглашение с габаритным форвардом Денисом Стасюком. Контракт игрока рассчитан до конца сезона. pic.twitter.com/yXcsaz5CfK – HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 1 ноября 2016 г.