"Амур", "Югра" и "Лада" - худшие в рейтинге КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала рейтинг клубов за последние три сезона. Отметим, что на последнем месте – новокузнецкий "Металлург", который был исключен из лиги и следующий сезон проведет в ВХЛ.

Рейтинг лиги составляется согласно восьми параметрам: спортивные достижения (30 процентов), расходы на оплату труда игроков (20 процентов), ТВ-спрос (15 процентов), наличие государственного финансирования (10 процентов), заполняемость арены (10 процентов), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5 процентов), вместимость дворца (5 процентов) и потенциал локального рынка (5 процентов).

Лидерами в этом рейтинге – СКА, "Йокерит" и ЦСКА. Замыкают список "Амур", "Югра" и "Лада", которые, как сообщали ранее СМИ, являются основными кандидатами на исключение из лиги в будущем.