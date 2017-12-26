"Амур" вывел ЦСКА в плей-офф

ЦСКА стал вторым клубом, попавшим в розыгрыш Кубка Гагарина-2018. После победы "Амура" над "Северсталью" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы стали недосягаемы для череповецкой команды, занимающей девятое место в Западной конференции.
Ранее выход в плей-офф гарантировал себе СКА. (Кирилл БУРДАКОВ)
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Платошкин Андрей
Действительно, звучит глупо: "Амур вывел". ЦСКА сам преспокойно вышел в ПО и без Амура.
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Андерсен 6111
Маразм крепчает... ЦСКА никто не выводил! Он сам выйдет!
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