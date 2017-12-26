"Амур" вывел ЦСКА в плей-офф

ЦСКА стал вторым клубом, попавшим в розыгрыш Кубка Гагарина-2018. После победы "Амура" над "Северсталью" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы стали недосягаемы для череповецкой команды, занимающей девятое место в Западной конференции.

Ранее выход в плей-офф гарантировал себе СКА. (Кирилл БУРДАКОВ)