15:22 | Хоккей — КХЛ

"Амур" вывел ЦСКА в плей-офф

2

ЦСКА стал вторым клубом, попавшим в розыгрыш Кубка Гагарина-2018. После победы "Амура" над "Северсталью" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы стали недосягаемы для череповецкой команды, занимающей девятое место в Западной конференции.

Ранее выход в плей-офф гарантировал себе СКА. (Кирилл БУРДАКОВ)

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Платошкин Андрей

Действительно, звучит глупо: "Амур вывел". ЦСКА сам преспокойно вышел в ПО и без Амура.

16:27

Андерсен 6111

Маразм крепчает... ЦСКА никто не выводил! Он сам выйдет!

15:43