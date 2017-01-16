"Амур" вырвал победу у "Йокерита"

"Амур" одержал волевую победу над "Йокеритом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голами отметились Теему Рамстедт, Никита Камалов и Владислав Ушенин. У гостей по шайбе забросили Петер Регин и Брайан О'Нилл.

Это поражение стало для финского клуба пятым подряд, команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, "Амур" одержал третью победу кряду и поднялся на 12-ю строчку на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: О`Нилл - 14 (Геноуэй), 24:08 - 0:1. Регин - 15 (бол., Геноуэй), 29:10 - 0:2. Рамстедт - 7 (Куусела, Назаров), 32:52 - 1:2. Камалов - 2 (Капустин), 41:36 - 2:2. Вл. Ушенин - 11 (бол., Вяч. Ушенин), 44:42 - 3:2.

Вратари: Метсола - Запольски (57:53).

Штраф: 54 - 19.

Броски: 21 (7+6+8) - 33 (4+16+13).

Судьи: Бондарь, Гашилов.